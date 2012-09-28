Табачник поспівчував вихователям дитсадків

12:24, 28 вересня 2012
Політика
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КМУ планує 4 етапи підвищення зарплати педагогів, «якщо збережеться соціальна, політична і урядова стабільність», - обіцяє Табачник.

Дмитро Табачник

«Якщо збережеться соціальна, політична і урядова стабільність, Кабінет міністрів України планує 4 етапи підвищення заробітної плати педагогів, зокрема, і педагогів дошкілля». Про це повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник на розширеному засіданні колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, приуроченому до святкування Всеукраїнського дня дошкілля.

Як повідомляє прес-служба МОН, за словами міністра, «минулися часи неналежного ставлення до людей, що працюють у дошкіллі. Зрозуміло, всі проблеми відразу не вирішити, але дещо вже зроблено, і ми будемо намагатися робити ще більше». Насамперед, за словами Д.Табачника, посадовий оклад вихователя порівняно з 2010 роком збільшено на 500 гривень і становить на сьогодні 1653 гривні. «Звичайно, я усвідомлюю, що це невелика сума, але з урахуванням підвищення розміру посадових окладів, на 1 вересня 2012 року ця сума становить 2490 гривень. Хотів би сказати, що і наступного року, якщо збережеться соціальна, політична і урядова стабільність, Кабінет міністрів України планує 4 етапи підвищення заробітної плати педагогів, зокрема, і педагогів дошкілля», –повідомив він.

Міністр також озвучив ще одну пропозицію щодо ліквідації певної «дискримінації» працівників дошкілля, підвищення їхнього статусу. Для порівняння: відпустка вихователя – 42 дні, вчителя – 56; навантаження вихователя – 30 годин на тиждень, учителя – 18. При цьому у садках немає канікул ні взимку, ні влітку: працюють цілий рік з малятами, та ще й документації ведуть чимало. «Я просив би усіх керівників управлінь освіти дуже уважно провести інвентаризацію і зменшити кількість непотрібної писанини», - підкреслив Д.Табачник. Адже доплати за це не передбачені. Навіть форми морального стимулювання й відзначення праці педагогів-«дошкільників» дуже обмежені. Я переконаний, що так не має бути. Це однозначно несправедливо. І, розуміючи це, ми відповідно і будемо діяти спільно із нашими надійними партнерами – профспілками», – заявив міністр.

У 2011 році зареєстровано Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація працівників дошкільної освіти», яка уже активно відстоює права дітей і творчі здобутки вихователів.

Також міністр повідомив, що Міністерство планує запровадити офіційний Всеукраїнський День працівника дошкільної освіти. Віднині це свято щороку відзначатиметься 27 вересня.

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