Табачник хоче дати студентам халявний Інтернет, але без «полунички»

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник підписав рекомендаційний лист ректорам вишів, щоб ті зайнялися питанням безкоштовного Інтернету для українських студентів.

Про це пише газета "Сегодня" (№ 213 від 24 вересня).

«Від уміння працювати з інформацією залежить якість освіти. Покрити всю територію вишу Мережею одразу буде складно, але розпочати можна з бібліотек. У гуртожитках Wi-Fi також необхідний, поки студенти увечері готуються до занять або якщо хтось захворів», - відзначив Д.Табачник.

За його словами, міністерство готове допомогти вишам з фінансами. Наприклад, встановити фільтри доступу до еротичних або ігрових сайтів.

Як відзначає видання, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка підтримує цю ідею.

«У нас головний корпус вже з Wi-Fi, а невдовзі й інші підключатимемо. Це зручно і студентам, і викладачам. Прямо у коридорі або в аудиторії можна уточнити інформацію або повторити параграф», - сказав доцент Володимир Шевченко.