Наступного року буде знято фільм «У бій знову ідуть одні старики»

Творчі зустрічі відбуваються за підтримки опозиційного депутата Олександра Третьякова, повідомляє прес-служба депутата.

У творчих зустрічах беруть участь відомі актори, що знімалися в культовому фільмі Леоніда Бикова: Вілорій Пащенко (лейтенант Воробйов), Олександр Немченко (Іван Федорович), Алім Федоринський (Аляб'єв), Вано Янтбелідзе (Вано) і Рустам Сагдуллаєв (Ромео).

Вілорій Пащенко повідомив про плани до 40-річчя знаменитого фільму в 2013 році зняти фільм «У бій знову ідуть одні старики». Продюсувати цю картину попередньо дав згоду Олександр Третьяков.

Наступна зустріч акторів із киянами відбудеться 29 вересня о 18.00 за адресою Святошинський район, масив Новобіличі, вул. Клавдіївська, 23/15.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.