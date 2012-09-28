Путін дав Симоненку орден

Інформація про це розміщена на офіційному сайті Комуністичної партії України.

Орден лідеру українських комуністів вручив керівник Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов. Водночас, прес-служба КПУ не уточнює, коли і де відбулася ця подія.

У повідомленні наголошується, що П.Симоненко розглядає державну нагороду РФ як визнання заслуг КПУ у справі зміцнення культурних, економічних, духовних, наукових зв'язків між Україною і Росією.

Він також висловив упевненість у тому, що всі складнощі, які є сьогодні у відносинах між двома країнами, будуть подолані найближчим часом, і знов наголосив, що комуністи докладають всіх зусиль, щоб зовнішньополітичний вектор України був скоректований, і вона у найкоротші терміни стала б рівноправним учасником Митного союзу і Євразійського економічного простору.