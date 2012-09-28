Путін дав Симоненку орден
Лідера КПУ Петра Симоненка нагородили російським орденом Дружби.
Інформація про це розміщена на офіційному сайті Комуністичної партії України.
Орден лідеру українських комуністів вручив керівник Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов. Водночас, прес-служба КПУ не уточнює, коли і де відбулася ця подія.
У повідомленні наголошується, що П.Симоненко розглядає державну нагороду РФ як визнання заслуг КПУ у справі зміцнення культурних, економічних, духовних, наукових зв'язків між Україною і Росією.
Він також висловив упевненість у тому, що всі складнощі, які є сьогодні у відносинах між двома країнами, будуть подолані найближчим часом, і знов наголосив, що комуністи докладають всіх зусиль, щоб зовнішньополітичний вектор України був скоректований, і вона у найкоротші терміни стала б рівноправним учасником Митного союзу і Євразійського економічного простору.