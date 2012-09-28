У Донецькій облорганізації «Батьківщини» - зміна керівництва
17:44, 28 вересня 2012Політика
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У Донецькій області голова обласної партійної організації ВО «Батьківщина» – народний депутат Гарегін Арутюнов і його заступник Тетяна Павлюк звільнені з посад.
Організацію очолив нардеп Сергій Пашинський
Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі Донецької обласної організації Об'єднаної опозиції «Батьківщина».
У прес-службі пояснили, що і Т.Павлюк, і Г.Арутюнов були зняті з посад рішенням президії політради партії «Батьківщина» через те, що ці керівники обласної парторганізації «самоусунулися від роботи в нинішній виборчій кампанії».
В даний час Донецьку обласну парторганізацію ВО «Батьківщина» очолив народний депутат Сергій Пашинський, який курирує східні регіони України від Об'єднаної опозиції «Батьківщина».
«С.Пашинський приїхав з Києва до Донецька 25 вересня і поставив нас перед фактом про кадрові зміни, що відбулися”, - сказали у прес-службі.
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