У Донецькій облорганізації «Батьківщини» - зміна керівництва

Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі Донецької обласної організації Об'єднаної опозиції «Батьківщина».

У прес-службі пояснили, що і Т.Павлюк, і Г.Арутюнов були зняті з посад рішенням президії політради партії «Батьківщина» через те, що ці керівники обласної парторганізації «самоусунулися від роботи в нинішній виборчій кампанії».

В даний час Донецьку обласну парторганізацію ВО «Батьківщина» очолив народний депутат Сергій Пашинський, який курирує східні регіони України від Об'єднаної опозиції «Батьківщина».

«С.Пашинський приїхав з Києва до Донецька 25 вересня і поставив нас перед фактом про кадрові зміни, що відбулися”, - сказали у прес-службі.