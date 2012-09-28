Янукович до кінця року злітає до Путіна

Він назвав переговори двох глав урядів дуже важливими. "Цього року запланований держвізіт нашого президента, - сказав Азаров. - І треба його опрацювати". Передають РІА «Новости».

Крім того, прем'єр України наголосив на необхідності доручити секретарям узгодити дату 10-го засідання російсько-українського комітету з економічного співробітництва. "Пам'ятаєте, ми з вами домовлялися на листопад-грудень? Прийшов час визначитися точно", - зазначив Азаров.

У свою чергу Медведєв подякував Азарову за організацію зустрічі та самміту глав урядів СНД.