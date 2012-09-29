Сорос пожертвував на вибори Обами мільйон доларів

Ще 500 тис. дол призначені двом комітетам політичних дій, які підтримують Б.Обаму і Демократичну партію, але офіційно з передвиборними кампаніями не пов'язаним.

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Президентські вибори в Сполучених Штатах відбудуться 6 листопада, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Демократів на них представлятиме Б.Обама, республіканців - екс-губернатор штату Массачусетс Мітт Ромні.

Особистий статок Джорджа Сороса, за даними журналу Forbes, становить 19 млрд дол.



