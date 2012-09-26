В окрузі Ківалова ще 5 кандидатів відмовились від балотування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі особистих заяв кандидатів про відмову балотуватися.

Одразу п’ятеро кандидатів, які балотувалися шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 135 (Одеська область), одночасно відмовилися продовжувати боротьбу за депутатський мандат. Серед них – Дмитро Василєвський, Вадим Гедульянов, Юрій Григоренко, Олександр Єфімов та Ганна Баришникова. Вчора троє кандидатів уже відмовилися продовжувати боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі - Віктор Білий, Євген Затік та Ніна Аніщук. У подальших виборчих перегонах на 135-ому окрузі залишаються 6 з 14 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванець Партії регіонів, народний депутат Сергій Ківалов.

ЦВК також скасувала реєстрацію трьох кандидатів у депутати, які балотувалися у одномандатному виборчому окрузі № 43 (Донецька область) – Юрія Броцили, Дмитра Павлова та Володимира Озерського. Тепер у цьому окрузі залишається 12 кандидатів у депутати, у тому числі висуванець Партії регіонів, народний депутат Валентин Ландік.

З боротьби за депутатський мандат у одномандатному виборчому окрузі № 37 (Донецька область) вибув висуванець партії "Зелені" Святослав Ципін. У подальших перегонах братимуть участь 10 кандидатів у депутати, у тому числі висуванець Партії регіонів, син прем’єр-міністра Олексій Азаров.

Крім того, ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у депутати Валерія Малушка, який балотувався шляхом самовисування у одномандатному виборчому окрузі № 37 (Дніпропетровська область). У подальшій боротьбі в цьому окрузі братимуть участь 11 кандидатів у депутати.

Від боротьби за депутатський мандат також відмовився Ігор Козак, який балотувався шляхом само висування у одномандатному виборчому окрузі № 122 (Львівська область). Тепер в цьому окрузі продовжують боротьбу 14 кандидатів у депутати.

Згідно рішень ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у всіх цих трьох одномандатних виборчих округах.

Таким чином, за станом на 26 вересня з виборчої кампанії вибули 68 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 65 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 3 064 кандидатів.