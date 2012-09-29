Спостерігачів від СНД на виборах в Україні стане вдесятеро більше

Міжнародна організація зі спостереження за виборами CIS-EMO, що здійснює моніторинг електорального процесу в Україні, наступного тижня збільшить чисельність своїх спостерігачів у 10 разів.





Про це заявив директор CIS-EMO Олексій Кочетков на зустрічі з секретарем ЦК КПУ, повідомляє Інформаційний департамент CIS-EMO.

«Демократичність і відкритість нинішніх виборів до Верховної Ради вкрай важливі для розуміння того шляху, яким у найближчій перспективі рухатиметься Україна», - заявив О.Кочетков. За його словами, «вкрай дивно чути, як деякі колеги-спостерігачі, ледве приїхавши до країни й не до ладу не ознайомившись із її соціально-політичними реаліями, вже ставлять під сумніви підсумки виборів, які пройдуть 28 жовтня». Для більш ретельного й всебічного контролю електорального процесу в Україні місія CIS-EMO збільшує чисельність своїх спостерігачів.

*** Місія CIS-EMO була утворена в Росії в 2003 році з метою спостереження за виборами у пострадянських країнах.

Вже у 2004 році ця організація спостерігала за президентськими виборами в Україні й не побачила суттєвих порушень. До її складу входять представники Росії, України, Білорусі, Вірменії, Молдови, Киргизії, Латвії, Франції, Німеччини, Польщі. Від України, зокрема, до місії входить депутат парламенту з фракції Компартії Євген Царьков.