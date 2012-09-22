Царьков: У 2015 році Президента обиратиме парламент

Про таке заявив народний депутат від КПУ Євген Царьков в ефірі «5 каналу».

«Я впевнений, що сьогодні готується перехід до парламентської республіки, і в 2015 році, перевірте мої слова через 2 роки, Президент буде намагатися обиратися через парламент - це раз. А друге - ні для кого не секрет, що подивилися на Росію, сподобався двоголовий орел, і хочуть продовжити термін повноважень Президента до семи років. Тому потрібно розуміти, що до 28 жовтня, як мінімум до 2022 року, буде зроблений вибір», - заявив Царьков.

«Подивіться, в 2015 році, все йде до того, що ті, кого зараз наколядує партія влади на виборах, плюс мажоритарники, плюс «Україна - Вперед!» і в інші місця, однозначно створять більшість із трьохсот голосів і в 2015 році будуть вибирати собі Президента в парламенті», - прогнозує комуніст.