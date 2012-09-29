Азаров - про луганську лікарню: не у кожному європейському місті є така

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Я переконаний, що не у кожному європейському місті є така сучасна лікарня», - сказав М.Азаров під час урочистостей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, М.Азаров перебуває з робочою поїздкою в Луганській області. У місті Краснодон прем’єр-міністр взяв участь в заходах до 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія».