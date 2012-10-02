Кличко: Ці парламентські вибори відкриють або закриють Україні шлях до ЄС

Якщо під час парламентських виборів владою буде задіяно адмінресурс і фальсифікації, це стане серйозною проблемою для інтеграції України до ЄС. Таку думку висловив голова партіі " УДАР" Віталій Кличко під час зустрічі

з президентом Польщі Броніславом Коморовським під час свого візиту до Варшави.

У свою чергу, польський лідер підтвердив, що серйозні звинувачення у порушенні виборчих прав і фальсифікаціях на парламентських виборах в Україні можуть означати кінець прагненням України до підписання угоди про асоціацію з ЄС. І зазначив, що такою є позиція європейського співтовариства, яке уважно слідкує за перебігом виборчої кампанії в Україні, підкреслюючи, що мова йде не лише про день голосування. Те, як проходитимуть вибори і якою буде оцінка міжнародних спостерігачів і демократичних інституцій, має надзвичайне значення у визнанні результатів виборів і їх легітимності, - вважають у Польщі.

Віталій Кличко відзначив, що сьогодні виборчий процес далекий від ідеального, є чимало факторів, які не дозволяють говорити про його прозорість. Зокрема, проблема з формуванням комісій і неучасть в них представників потужних опозиційних партій створює підстави для зловживань під час підрахунку голосів. Також Кличко зауважив, що його партія не буде закривати очі на масштабні факти підкупу виборців, тиск на опозицію та незалежні ЗМІ. Останнім прикладом тиску на медіа Кличко назвав спробу протягти через ВР голосами всієі парламентськоі більшості закон про наклеп, що встановлює кримінальну відповідальність для журналістів за їхні публікації. Він наголосив, що "партія "УДАР" разом з іншими партнерами по опозиціі робитиме все, щоб захистити результат цих виборів і не дати

можливості партії влади перемогти нечесним шляхом".

Він розповів, що його політична сила "вже запропонувала колегам по демократичному табору до кінця цього тижня узгодити округи, де ми можемо підтримати єдиного кандидата від опозиції. "УДАР" готовий зняти своїх кандидатів там, де вища підтримка у висуванців від "Батьківщини" або у опозиційно налаштованих самовисуванців і розраховує на те, що колеги по опозиції вчинять так само на округах, де вищу підтримку мають кандидати від "УДАРу". Треба зробити все, щоб в жодному окрузі не перемогли провладні кандидати", - заявив Кличко у Польщі.

В свою чергу, партія "Громадянська платформа" запропонувала "УДАРу" міжпартійну співпрацю. Політичні сили розпочали переговори про активізацію двостороннього партнерства. Президент Польщі Броніслав Коморовський назвав партію " УДАР" надійним і відповідальним партнером " Громадянської платформи".