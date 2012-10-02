Кличко готовий поступитися частиною округів "Батьківщині"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР Віталія Кличка».

При цьому «УДАР» пропонує «Батьківщині» зняти своїх кандидатів в округах, де за результатами вивчення громадської думки кандидати від «УДАРу» мають вищу підтримку, ніж кандидати від інших опозиційних партій.

Крім того, в низці округів «УДАР» пропонує терміново протягом першого тижня жовтня спільно з іншими опозиційними партіями провести соціологічні дослідження, щоб визначити єдиного кандидата, який зможе перемогти у висуванця влади, поінформували в прес-службі.

«Ми з самого початку, керуючись принципом непоборювання, пропонували колегам по опозиції об'єднати зусилля на мажоритарних округах і визначити єдиного кандидати від опозиції. Адже головне тут – не амбіції політичних лідерів і політичні змагання, які можуть закінчитися безперспективно, а те, щоб не залишити шансів провладним кандидатам перемогти в мажоритарних округах – з усіма їхніми ресурсами: адміністративним, грошовим і репресивним», – зазначив лідер партії Віталій Кличко під час спілкування з журналістами у Центрі Східних досліджень у Варшаві, де він виступав перед експертами інституту, представниками ЗМІ та неурядовими організаціями на тему: «Зовнішні та внутрішні виклики України».

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На переконання В.Кличка, якщо зараз вдасться вийти на такий формат узгодження дій з «Батьківщиною» щодо мажоритарних округів, а також спільно проконтролювати хід голосування і підрахунок голосів, то це і стане запорукою перемоги опозиції на парламентських виборах.