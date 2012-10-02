Глава моніторингового комітету ПАРЄ впевнений, що Тимошенко визнають політв'язнем

На питання, чи є сьогодні в Україні політв'язні, Еркель сказав, що засуджених лідерів опозиції цілком можна назвати такими.

"Є дипломатична відповідь на ваше питання - у вас є колишні політики, які зараз у в'язниці. Я повинен відзначити, що Amnesty International сьогодні не називає ваших лідерів опозиції, які опинилися за гратами, "в'язнями совісті". Тим часом я вважаю, що їх цілком можна назвати політичними в'язнями. При розгляді їхніх справ у суді було безліч порушень. Ще я зауважу, що для відповіді на ваше запитання важливе значення матиме позиція ЄСПЛ. Рішення суду у відповідних справах ще немає, але коли воно буде, можна буде чітко говорити, чи є позивачі політичними в'язнями", - сказав глава моніторингового комітету ПАРЄ в інтерв'ю Комерсанту-Україна.

Як відомо, на розгляд ПАРЄ винесений проект резолюції, що визначає термін "політичний в'язень". На думку Еркеля українські лідери потраплять під встановлювані цим документом рамки.

"Моя відповідь - безумовно так. Резолюція, про яку ви говорите, буде розглянута в ПАРЄ у середу. Її текст хоча і не дуже довгий, але досить непростий для членів Парламентської асамблеї. І я впевнений, що при її розгляді в ПАРЄ працюватимуть адвокати, лобісти протилежних підходів, так що резолюція може змінитися як в один, так і в інший бік. Проте я вважаю, що після ухвалення цього документа відповіддю на ваше запитання (чи потраплять засуджені українські опозиціонери під категорію політв'язнів - ред.) залишиться "так", - підсумував Глава моніторингового комітету ПАРЄ.