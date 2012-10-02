Глава моніторингового комітету ПАРЄ впевнений, що Тимошенко визнають політв'язнем
Глава моніторингового комітету ПАРЄ Андрес Еркель не виключає, що процеси проти опозиціонерів засновані на передвиборчих розрахунках влади. Він також упевнений, що українські засуджені потраплять під визначення "політичних в'язнів".
На питання, чи є сьогодні в Україні політв'язні, Еркель сказав, що засуджених лідерів опозиції цілком можна назвати такими.
"Є дипломатична відповідь на ваше питання - у вас є колишні політики, які зараз у в'язниці. Я повинен відзначити, що Amnesty International сьогодні не називає ваших лідерів опозиції, які опинилися за гратами, "в'язнями совісті". Тим часом я вважаю, що їх цілком можна назвати політичними в'язнями. При розгляді їхніх справ у суді було безліч порушень. Ще я зауважу, що для відповіді на ваше запитання важливе значення матиме позиція ЄСПЛ. Рішення суду у відповідних справах ще немає, але коли воно буде, можна буде чітко говорити, чи є позивачі політичними в'язнями", - сказав глава моніторингового комітету ПАРЄ в інтерв'ю Комерсанту-Україна.
Як відомо, на розгляд ПАРЄ винесений проект резолюції, що визначає термін "політичний в'язень". На думку Еркеля українські лідери потраплять під встановлювані цим документом рамки.
"Моя відповідь - безумовно так. Резолюція, про яку ви говорите, буде розглянута в ПАРЄ у середу. Її текст хоча і не дуже довгий, але досить непростий для членів Парламентської асамблеї. І я впевнений, що при її розгляді в ПАРЄ працюватимуть адвокати, лобісти протилежних підходів, так що резолюція може змінитися як в один, так і в інший бік. Проте я вважаю, що після ухвалення цього документа відповіддю на ваше запитання (чи потраплять засуджені українські опозиціонери під категорію політв'язнів - ред.) залишиться "так", - підсумував Глава моніторингового комітету ПАРЄ.