ВР сьогодні працюватиме до переможного кінця

ВР вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні у режимі пленарного засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 281 народний депутат із 375 зареєстрованих у сесійній залі.

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