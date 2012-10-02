ВР сьогодні працюватиме до переможного кінця
10:27, 02 жовтня 2012Політика
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ВР вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Депутати мають розглянути всі питання порядку денного
Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні у режимі пленарного засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 281 народний депутат із 375 зареєстрованих у сесійній залі.
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