ВР сьогодні працюватиме до переможного кінця

10:27, 02 жовтня 2012
Політика
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ВР вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Депутати проголосували за р

Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні у режимі пленарного засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 281 народний депутат із 375 зареєстрованих у сесійній залі.

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