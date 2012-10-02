Бютівець вимагає від Пшонки покарати причетних до звинувачування Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит на засідання парламенту зачитав голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Як повідомляв УНІАН, О.Тищенко раніше звернувся з депутатським запитом до генпрокурора стосовно перевірки «фактів ймовірної причетності Руслана Щербаня до вбивства на полюванні та примушуванні його слідчими органами Генеральної прокуратури до надання завідомо неправдивих свідчень щодо співучасті Юлії Тимошенко у вбивстві його батька Євгена Щербаня в обмін на уникнення відповідальності».

В.Литвин також зачитав ще один запит О.Тищенка до В.Пшонки стосовно «притягнення до відповідальності посадових осіб державної влади за порушення презумпції невинуватості, безпідставних звинувачень та дезінформацію суспільства щодо причетності Ю.Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня».