Азаров: Це у кого немає свободи слова?

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході наради з представниками закордонних дипломатичних установ України.

«Ось я розповідаю послам, з якими зустрічаюся, які у нас умови для виборчої кампанії, хотілося б, щоб і ви (українські дипломатичні представники за кордоном - УНІАН) займали активну позицію з роз’яснення. І коли розмовляєш з дипломатичним представником, то змінюється думка про країну. Приїжджають іноді «зашорені», що диктатура (в Україні – УНІАН), свободи слова немає. Це у кого немає свободи слова? Хто у нас не може висловлюватися, кому заборонили щось говорити, критикувати владу, Президента?», - сказав М.Азаров.

На думку прем'єр-міністра, ще гірше, коли такій думці починають підігравати. За словами М.Азарова, таке неприпустимо.