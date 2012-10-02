Рада спростила ліцензування операцій з валютою

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення (10709) проголосували 237 народних депутатів з 308 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон спрямований на мінімізацію впливу правоохоронних органів на діяльність суб’єктів господарювання та припинення виконання невластивих для них функцій при видачі Національним банком ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті.

Для досягнення окресленої мети законом передбачається внести зміни до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (далі – Закон) відповідно до яких скасовується такий етап порядку видачі Національним банком України (далі – НБУ) ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті, як повідомлення про це спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю та врахування одержуваних щодо них висновків. Крім того НБУ уповноважується на припинення фінансування та операції з рахунків клієнтів лише за рішенням суду, усуваючи при цьому можливість винесення такого рішення слідчим під час провадження досудового слідства у кримінальній справі.