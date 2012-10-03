Янукович бачить, що всі учасники виборів до ВР знаходяться в рівних умовах
Президент України Віктор Янукович переконаний, що на сьогодні всі кандидати в народні депутати та партії знаходяться в рівних умовах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
"На наш погляд, і партії, і кандидати в народні депутати в мажоритарних округах знаходяться в рівних умовах. Для всіх створені однакові умови, і ті порушення, які відбуваються інколи, - це фактор, який називається людський фактор - емоції. У нас такі ж люди, як і в усьому світі, вони живі, реагують... Вони не можуть бути без емоцій", - наголосив В.Янукович.
За його словами, парламентські вибори є важливою політичною подією.
Президент висловив переконання в тому, що ці вибори будуть не гірші, ніж минулі - й президентські, й місцеві.
"Ми повинні від виборів до виборів рухатись вперед", - сказав В.Янукович.
Він зауважив, що був своєчасно прийнятий виборчий закон, причому за участю опозиції. При цьому В.Янукович визнав, що в законі можуть бути певні недоліки, й вони будуть виправлені вже після виборів на основі спостережень за ходом виборчої кампанії.
В.Янукович наголосив, що виборчий процес, який відбувається зараз в Україні, перебуває під цілодобовим моніторингом відповідних структур, відбувається контроль за тим, щоб не було порушень.
"Дуже важливо, що коли ми вийдемо із виборчої кампанії, щоб у нас не залишилось ніяких наслідків, я маю на увазі ... Ми зробимо все, щоб не було ніяких переслідувань, щоб це не несло загрози дестабілізації в державі", - наголосив Президент. Він підкреслив, що головне для країни - це стабільність.