На Харківщині знайшли нове родовище газу

Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» державна компанія "Укргазвидобування" за результатами пошукових робіт відкрило Західно-Борисівське газоконденсатне родовище (Чугуївський р-н, Харківська обл.), повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, загальні запаси й ресурси цього родовища оцінюються в 1,7 млрд кубометрів газу.

У повідомленні також зазначається, що бурові роботи на Західно-Борисівському родовищі проводяться буровим управлінням «Укрбургаз» (філіал компанії "Укргазвидобування").

«Наявність розвиненої газотранспортної інфраструктури на Харківщині дозволить уже наступного року почати видобуток газу на Західно-Борисівському родовищі», - йдеться в повідомленні прес-служби з посиланням на заяву директора компанії "Укргазвидобування" Юрія Борисова.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, що забезпечує понад 70% загального видобутку газу в країні. До її складу, зокрема, входять два газопромислові управління: «Шебелинкагазвидобування» і «Полтавагазвидобування».

Провідним підрозділом із переробки в її структурі є Шебелинський газопереробний завод (Харківська обл.). ДК також володіє 14 АЗС, розташованими в Харківській області.