Телеканал «1+1» готовий висвітлити позицію Журавського

Про це УНІАН повідомили в прес-службі телеканалу «1+1».

Разом з тим у повідомленні підкреслюється, що під час підготовки матеріалу журналісти програми «Гроші» неодноразово зверталися за коментарями до В.Журавського, але не отримали жодної відповіді.

В прес-службі зазначають, що інформацію про нерухомість та транспортні засоби В.Журавського було взято з декларації про його доходи як кандидата у народні депутати на сайті ЦВК. «Інформація з приводу розташування квартир депутата була подана у інтерв’ю з сусідами», - йдеться в повідомленні.

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«У програмі ми запросили пана Журавського відповісти на усі поставлені запитання та надати свій коментар. Щойно пан Журавський знайде можливість зустрітися з журналістами, ми готові вислухати відповіді та висвітлити їх у найближчій програмі», - наголосили в прес-службі «1+1».

Як повідомляв УНІАН, В.Журавський звинуватив програму «Гроші» телеканалу «1+1» і новини «5 каналу» в поширенні неправдивої інформації про нього.