Журавський скаржиться комітету ВР, що став жертвою наклепу у ЗМІ

Про це йдеться у листі В.Журавського до голови Комітету ВР з питань свободи слова Юрія Стеця.





Зокрема, як вказує В.Журавський, 26 вересня у програмі «Гроші» в ефірі телеканалу «1+1» вийшов матеріал «Таємне життя депутата Журавського», де стверджувалось, що він має дві розкішні квартири, одна з яких по вул. Михайлівській.

«Як зазначають журналісти, квадратні метри тут на вагу золота, Довкола цих апартаментів ходять скандальні чутки. Зокрема, така, що автор закону про наклеп постійно водить сюди моделей, та платить їм гроші, що й підтверджує сусід Журавського», - навів депутат телевізійний сюжет.

Разом з тим В.Журавський стверджує, що він не має квартири на вул. Михайлівській. «Тож ні про які свідчення тамтешніх сусідів не може бути й мови. Житло, в якому я мешкаю, вказано в моїй декларації», - зазначив він.

Також В.Журавський заявляє, що «у зазначеному сюжеті автор поставив запитання, навіть не потрудившись звернутися до мене за відповіддю». При цьому найбільше здивувало В.Журавського, за його словами, запитання, чи лікувався він від алкоголізму.

«Я публічна людина і ви не знайдете жодного свідка, який би бачив мене в стані алкогольного сп’яніння. Я веду здоровий спосіб життя, займаюся спортом, не палю і практично не вживаю алкоголю. Я ніколи не лікувався від алкоголізму, адже ніколи не мав алкогольної залежності», - наголосив він.

За словами В.Журавського, «подібні матеріали не роблять честі каналу «1+1». Такі телепередачі напередодні виборів носять вочевидь замовний характер і можуть зашкодити вільному волевиявленню наших громадян на виборах 28 жовтня 2012 року».

Крім того, В.Журавський у листі до Ю.Стеця наводить і сюжет, що вийшов на «5 каналі»: «На Житомирщині влаштували акцію проти Журавського».

За словами депутата, в цьому сюжеті журналістка заявила, що В.Журавський «був у сусідньому селі, роздавав виборцям окуляри, а сюди чомусь різко не приїхав. Думаю, йому просто повідомили про нашу присутність і він злякався».

Насправді ж, як наголосив депутат, він того дня і не планував бути в селі Привороття Брусилівського району на Житомирщині, а проводив нараду з агітаторами у своєму штабі в м. Коростишеві.

«Мені прикро зазначати, що «канал чесних новин» вдається до викривлення інформації. Окрім того, під час виборчої кампанії такі телепередачі не роблять честі «5-му каналу» і носять вочевидь замовний характер з метою вплинути на результати волевиявлення виборців 28 жовтня 2012 року», - заявив В.Журавський.

Він також стверджує, що 2 жовтня «журналісти 5-го каналу влаштували на мене справжню атаку, під час святкових заходів до Дня вчителя, в Коростишівському та Черняхівському районах. Журналісти розкладали на столи учителям наклепницькі матеріали відносно мене. Самі ж знімали це на камери».

«Прошу розглянути на засіданні Комітету вищевикладені факти», - закликав В.Журавський голову Комітету ВР зі свободи слова.

«Подібні дії завдають шкоди моїй честі та гідності, тож керуючись нормами ст.277 Цивільного Кодексу України, я вимагаю спростування цієї образливої для мене інформації. Про що повідомити письмовою, в передбачений законодавством строк», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН. В.Журавським був ініціатором проекту закону, який передбачав запровадження кримінальної відповідальності за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Цей законопроект ВР прийняла в першому читанні.

Документ викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу. 2 жовтня Верховна Рада скасувала своє рішення про схвалення цього проекту закону.