Держкомтелерадіо: Опозиційні сили рекламуються на ТВ у 1,5 рази більше за провладні

Дослідження проводиться заради сприяння рівного доступу учасників виборів до ефірів таких телеканалів, як ІНТЕР, 1+1, ICTV, Новий канал, СТБ, ТРК “Україна”, Перший національний, 5-й канал, повідомляє Держкометелерадіо.

Дослідження проводиться за напрямами як обсяги прямої політичної реклами, кількість сюжетів та тривалість ефірів у вечірніх новинах, обсяги присутності учасників віборів в ефірах найпопулярніших ток-шоу, кількість сюжетів та тривалість (хронометраж) ефірів висвітлення діяльності органів державної влади у новинах.

Дані моніторингу за 24-30 вересня 2012 року свідчать, що “опозиційні” сили за обсягами прямої політичної реклами представлені у 1,5 рази більше за “провладні”. Висвітлення діяльності “опозиційних” сил у новинах переважає провладні політичні сили: за хронометражем - в 1,2 рази, за кількістю сюжетів – в 1,8 раза. Час, виділений на виступи представникам “опозиційних” сил в ефірах найпопулярніших ток-шоу майже у 3 рази більший за час, який був за “провладними” спікерами.

Таким чином, враховуючи загальні хронометражі присутності “провладних” та “опозиційних” сил в ефірах телеканалів, “опозиція” представлена у 1,54 рази більше.

За умови додавання часу висвітлення діяльності органів державної влади до часу присутності “провладних” партій в ефірах обсяги присутності “опозиційних” сил будуть в 1,15 раза більшими.