У ніч перед виборами Україна перейде на «зимовий час»
17:16, 05 жовтня 2012Політика
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28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.
28 жовтня о 04.00 Україна переходить на “зимовий час”, перевівши стрілки на одну годину назад
Як повідомили УНІАН у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».
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