У Луценка - панкреатит, гастрит, дивертикулярна хвороба, стеатоз, міозит...

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті партії, увечері 4 жовтня ув’язнений у Менській виправній колонії Ю.Луценко отримав на руки консультативний висновок фахівців Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА щодо стану здоров’я. На сайті оприлюднено фотокопію із фрагментом цього висновку.

У «Народній самообороні» нагадують, що лікарі приїхали до колонії разом з омбудсменом Валерією Лутковською, яка висловила занепокоєння з приводу інформації про погіршення самопочуття Ю.Луценка. До складу комісії входили провідні спеціалісти з терапії, неврології, гастроентерології та кардіології.

У висновку лікарі вказали: «На момент огляду відмічає скарги на біль в шийному відділі хребта з ірадіацією в ліве плече, біль підсилюється при повороті голови вправо. Турбує періодичний головний біль в потиличній ділянці протягом останніх 2-3 днів. Головний біль пов'язує з підвищенням артеріального тиску до 160/110 мм рт. ст., відмічає зменшення інтенсивності головного болю при стабілізації артеріального тиску. Також висловлює скарги на болі в животі. Характер болю не залежить від часу доби та об'єму прийнятої їжі…».

«Клінічно, анамнестично та за даними попередніх обстежень у хворого: Рефлекторний нейром'язевотонічний синдром з лівобічною - цервібрахіалгією (міозит). Синдром ВСД по гіпертензивному типу (ситуаційне підвищення артеріального тиску). Жирова хвороба печінки (стеатоз). Наявність початкових ознак портальної гіпертензії (за даними КТ ОЧП від 15.09.2011 року, УЗД ОЧП від 22.07.2011 року, ЕГФГДС № 265 від 09.04.2012 року). Хронічний панкреатит, стадія помірного загострення. Підозра на екзокринну недостатність підшлункової залози. Дивертикулярна хвороба сигмоподібної кишки. Хронічний гастрит асоційований з хелікобактер пілорі», - сказано також у висновку лікарів.

Після огляду спеціалістами було рекомендовано, окрім медикаментозного лікування, пройти дообстеження в плановому порядку: УЗД органів черевної порожнини та нирок з детальним оглядом судин портальної системи, фіброколоноскопія, ФГДС з детальним оглядом вен стравоходу в динаміці, печінкові проби в динаміці та повторний огляд гастроентеролога після дообстеження.

«Зазначимо, що станом на вечір 4 жовтня 2012 року медикаментозного лікування, призначеного після огляду, Ю.Луценку не надається, підготовки до обстеження у стаціонарі не ведеться. Вчора увечері був вчергове заміряний тиск у Луценка, він піднявся до 170/140», - наголошують в «Народній самообороні».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Менську виправну колонію (№91) відвідали Уповноважений Верховної Ради України з прав людини В.Лутковська разом з незалежною медичною комісією.

«За результатами огляду лікарями було констатовано, що загальний стан засудженого задовільний. Йому було призначено медикаментозне лікування, а також рекомендовано інструментальне дообстеження стану здоров’я з послідуючим плановим медоглядом», - повідомляла ДПтС.