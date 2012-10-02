Дружина Луценка каже, що він вже два тижні сидить на знеболювальних

Про це повідомляється на сайті «Народної самооборони».

Окрім того, за даними політичної сили, під колонією чергують представники деяких ЗМІ. За попередніми даними, начебто прокуратура не допускає їх спілкуватися із засудженим екс-міністром Ю.Луценком. При цьому причиною відмови називають те, що Ю.Луценко не бажає спілкуватися із журналістами.

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Дружина Ю.Луценка Ірина Луценко зауважила, що це не правда: «Це неправда! Юра ніколи не відмовлявся спілкуватися із журналістами!».

За її словами, «пенітенціарна служба приховує факт того, що Ю.Луценко вже два тижні страждає від страшенних головних болів, тримається лише на знеболювальних, тиск піднявся до 180 на 140».

«Замість того, щоб Ю.Луценка лікувати, вони в чергове виписують йому догану за те, що він через погане самопочуття дозволив собі лягти на ліжко! Цинізму співробітників пенітенціарної служби немає меж», - наголосила вона.

Наразі І.Луценко терміново виїхала в Менську колонію, аби побачитись із чоловіком та передати йому ліки.