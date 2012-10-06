У Нашої України вкрали 140 тисяч календариків із Ющенком

Рівненський обласний виборчий штаб «Нашої України» звинувачує представників Об’єднаної опозиції «Батьківщина» у викраденні агітаційних матеріалів з Народного дому у Рівному, де нині розміщено обласні офіси кількох політичних партій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного штабу «Нашої України», з відповідною заявою штабзвернувся до міського відділу міліції.

Серед викрадених агітматеріалів – 100 тисяч примірників газети «Україна молода» з інтерв’ю екс-президента Віктора Ющенка, 40-тисячний наклад газети Української народної партії «Народне слово» та 140 тисяч календариків із зображенням В.Ющенка.

Викрадення агітматеріалів сталося сьогодні вранці.

У заяві штабу «Нашої України» йдеться про те, що групою осіб, які викрадали агітматеріали, нібито керував голова управи облорганізації Народного Руху України Микола Мельник.

У розмові з кореспондентом УНІАН М.Мельник заперечив цей факт. «Так, я ввечері був у Народному домі, адже там є наш офіс, але зранку 6 жовтня я був лише біля Народного дому», - сказав М.Мельник.