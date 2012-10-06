ЗМІ: За реконструкцією Гостинного двору стоять бізнес-партнери Фірташа і Бойка

Перебудовувати Гостинний двір на торгово-офісний центр буде АТЗТ «Укрреставрація». Як вдалося з'ясувати виданню «Дзеркало тижня», її власник — кіпрська компанія — заснована іншими кіпріотами, які в свою чергу володіють 25% акцій компанії «Укренергомонтаж», що входить в орбіту інтересів Юрія Бойка та Дмитра Фірташа.



Про це у своєму розслідуванні для DT.UA пишуть експерти з питань державних тендерів та закупівель Юрій Ніколов та Олексій Шалайський.



Раніше «Укрреставрацію» журналісти пов'язували з головою президентської ДУСі Андрієм Кравцем.



Варто згадати, зазначають експерти, що приватизація Гостиного двору була дозволена по черзі Кабміном (без заперечень), Верховною Радою (256 карток депутатів) і Київрадою, яка абсолютно беззаперечно віддала забудовнику землю під уже не пам'ятником архітектури, незважаючи на протести киян напередодні виборів, що наближаються.



«… коли в схожу історію з реконструкцією на Андріївському потрапив цілий Рінат Ахметов, чиновники таки дозволили собі покривив носом і поміркувати про історичну цінність і іншому обліко морале. А ось Гостинний двір пішов без шуму і пилу. Якщо не вважати шумом і пилом захисників Гостиного. Як, втім, і всіх інших виборців і платників податків України… », — резюмують експерти.



До речі, після того як власником «Укрреставрації» стали «кіпріоти», вона почала вигравати державні тендери — від реставрації Маріїнського палацу до ремонту Андріївського узвозу, - зазначено в статті.