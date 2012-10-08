ЗМІ: ПР і Батьківщина готуються до зміни списків

Комерсанту-Україна стало відомо, що Партія регіонів і об'єднана опозиція "Батьківщина" готуються до внесення змін у виборчі списки, затверджені на передвиборних з'їздах.

Така можливість передбачена законом "Про вибори народних депутатів", згідно з яким ЦВК має право скасувати реєстрацію кандидата в депутати не пізніше, ніж за 12 днів до дня виборів за заявою кандидата або партії, що його висунула.

Перший заступник голови парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв повідомив, що з датою проведення передвиборчого з'їзду опозиція визначиться в середу. Передбачається, що головною темою буде питання про відкликання відверто непрохідних кандидатів у мажоритарних округах і підтримці єдиних кандидатів спільно з партією УДАР.

Тим часом вчора один з лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк, говорячи про можливість проведення з'їзду, припустив, що він може і не відбутися, оскільки мажоритарники можуть самостійно знятися на користь нових союзників.

ПР же проведе з'їзд у суботу, 13 жовтня. Головною його темою стане виключення з виборчого списку низки кандидатів та обговорення передвиборчої тактики.

"Перелік кандидатів на виліт знає всього декілька людей. Кажуть, що будуть виключені ті, хто потрапив у список "випадково" чи погано зарекомендував себе під час виборчої кампанії. Мова йде про 5-10 осіб", - повідомило джерело в ПР.

"Швидше за все це буде з'їзд, який якимось чином скоригує список і більш чітко позначить мобілізацію прихильників Партії регіонів на майбутніх виборах. Думаю, це буде виглядати як частина виборчої кампанії - великий агітаційний шоу-захід", - вважає член ПР Валерій Коновалюк.