Третьяков: Глибинні реформи відбудуться, коли ми змінимо нинішній режим

Про це в інтерв'ю «Комсомольській правді в Україні» заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков.

«Ми скасуємо Податковий кодекс, убивчий для малого та середнього бізнесу, і приймемо новий, прогресивний і лояльний для підприємців», - зазначив політик. - Зобов'яжемо великий бізнес платити гідні зарплати і великі податки в бюджет. Вирішимо земельне питання, продовживши мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до того моменту, поки її вартість не буде оцінена реально, за європейськими мірками».

Політик переконаний, що опозиція, прийшовши до влади, скасує пенсійну реформу з підвищенням пенсійного віку, яку нав'язали людям, поверне вік виходу на пенсію.

«Одне з наших головних завдань - підвищити пенсії і зарплати в бюджетній сфері, довівши їхній рівень до середньоєвропейських показників, - заявив Третьяков. - Насправді все це очевидні й реальні дії. Але їх можна буде провести тільки після того, як ми змінимо нинішній режим».

Нагадаємо, Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.