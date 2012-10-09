Дикусаров каже, що Україна працює над датою саміту Україна - ЄС
13:26, 09 жовтня 2012Політика
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МЗС України опрацьовує з Європейським Союзом можливу дату проведення саміту Україна - ЄС.
МЗС України опрацьовує дату
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.
«На сьогодні ми спільно з ЄС на технічному рівні опрацьовуємо можливі дати проведення цієї зустрічі на найвищому рівні, у якій братимуть участь Президент України, президент Європейської ради та президент Єврокомісії», - сказав О.Дикусаров.
За його словами, відповідно до принципу черговості наступний саміт Україна – ЄС проводитиметься у Брюсселі.
О.Дикусаров також зазначив, що традиційно саміти відбуваються наприкінці кожного року і надають сторонам можливість підбити підсумки співробітництва між Україною і Євросоюзом за попередній період і визначити пріоритети на найближчу перспективу.
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