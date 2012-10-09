Дикусаров каже, що Україна працює над датою саміту Україна - ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«На сьогодні ми спільно з ЄС на технічному рівні опрацьовуємо можливі дати проведення цієї зустрічі на найвищому рівні, у якій братимуть участь Президент України, президент Європейської ради та президент Єврокомісії», - сказав О.Дикусаров.

За його словами, відповідно до принципу черговості наступний саміт Україна – ЄС проводитиметься у Брюсселі.

О.Дикусаров також зазначив, що традиційно саміти відбуваються наприкінці кожного року і надають сторонам можливість підбити підсумки співробітництва між Україною і Євросоюзом за попередній період і визначити пріоритети на найближчу перспективу.