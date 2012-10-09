Батько Порошенка таки знявся з виборів
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 12 кандидатів у депутати, які балотувалися до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.
Зокрема, від балотування до ВР відмовився батько міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка - Олексій Порошенко, який балотувався шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 16 (Ямпіль, Винницька область). За депутатський мандат в цьому окрузі боротимуться 12 із 13 зареєстрованих раніше кандидатів.
Згідно з рішеннями ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у всіх цих трьох одномандатних виборчих округах.
Таким чином, станом на 9 жовтня з виборчої кампанії вибули 198 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 195 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 934 кандидатів.
Згідно із законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК з заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.