Батько Порошенка таки знявся з виборів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.

Зокрема, від балотування до ВР відмовився батько міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка - Олексій Порошенко, який балотувався шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 16 (Ямпіль, Винницька область). За депутатський мандат в цьому окрузі боротимуться 12 із 13 зареєстрованих раніше кандидатів.

Згідно з рішеннями ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у всіх цих трьох одномандатних виборчих округах.

Таким чином, станом на 9 жовтня з виборчої кампанії вибули 198 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 195 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 934 кандидатів.

Згідно із законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК з заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.