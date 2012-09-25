Порошенко-старший передумав знімати свою кандидатуру з виборів

"Цього дня я захворів. Піднялась температура до 39,3 градусів. Поїхав у лікарню. Подзвонив Петро і запропонував: "Батя, давай не будемо ризикувати твоїм здоров'ям". Я дав згоду. Син і сказав про це відразу на Народному віче. Але зараз я почуваю себе дуже добре. Був би готовий і далі продовжувати передвиборчу боротьбу. Не знаю, чи можлива процедура поновлення в кандидати. Потрібно дізнатися у юриста", - зізнався він Gazeta.ua.

Наразі Олексій Іванович знаходиться у санаторії "Моршин".

Чутки про домовленість з сім'єю Калетників Олексій Порошенко спростовує. Адже Олексій Іванович був єдиним реальним конкурентом для Оксани Калетнік, племінниці нардепа і ректора Вінницького аграрного університету Григорія Калетніка та кузини керівника Державної митної служби Ігоря Калетніка.

"В мене, дійсно, є велика підтримка на окрузі. Особливо в Чечельницькому та Піщанському районах. Мені б можна було вже зараз пити шампанське та святкувати перемогу. То нащо мені з кимось домовлятись? Та Оксана внаглу роздавала виборцям гроші. Спочатку по 50 гривень, потім по 500. Кажуть, навіть договори заключала. Про те, що ті зобов'язуються проголосувати за 500 гривень. Грошей теж ні від кого не отримував. Я людина забезпечена, мені того не треба. Працюю добре, слава Богу. Мені з моїми показниками у сільському господарстві третього Героя давати треба", - пожартував Олексій Порошенко.

Нагадаємо, 20 вересня під час Народного Віче у райцентрі Піщанка Вінницької області Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко оголосив, що його батько знімає свою кандидатуру з виборів у Верховну Раду по 16-му окрузі за станом здоров'я. Відтак, у Оксани Калетнік тепер немає реальних конкурентів на шляху до Верховної Ради.

