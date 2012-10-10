Янукович схильний підписати закон про біометричні паспорти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підходу до преси у рамках форуму інноваційних технологій в хлібопекарській галузі, який проходить сьогодні в Київській області.

Коментуючи нещодавно прийнятий парламентом закон, Президент зауважив, що його головною метою є виконання зобов’язань України перед Радою Європи, взятих на себе під час переговорного процесу щодо лібералізації візового режиму.

В.Янукович підкреслив, що сьогодні треба вирішити це питання, оскільки дуже багато бюрократії і скарг під час оформлення віз українським громадянам.

«Ми не можемо сидіти і чогось чекати», - сказав Президент.

Він зауважив, що навколо закону про біометричні паспорти завжди було багато розмов, різних думок і навіть політики.

В.Янукович підкреслив, що не бачив ще цього закону, тому не може однозначно сказати, що він його підпише, не ознайомившись з висновками експертів.

При цьому глава держави не виключив, що, можливо, до цього закону доведеться вносити зміни вже після його підписання.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ц. р. Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Цей закон, зокрема, передбачає запровадження електронних біометричних паспортів.

Закон передбачає, що Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України. Паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру. До паспорта громадянина України вноситься така інформація: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать; громадянство; дата народження; унікальний номер запису в Реєстрі; номер документа; дата закінчення терміну дії документа; дата видачі документа: уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); місце народження; відцифрований образ обличчя особи; відцифрований підпис особи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до дня набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.

Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.

Розбудова інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

За видачу громадянам паспорта громадянина України, що передбачений цим законом, вперше державне мито не стягується.