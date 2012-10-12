У голосуванні за списками опозиція може перемогти владу (опитування)

Про це експерт соціологічної групи «Рейтинг» Ігор Тищенко повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, представляючи результати соціологічного опитування.

Своєю чергою засновник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович поінформував, що найбільшою підтримкою тих, хто має намір прийти на вибори, користується Партія регіонів, за яку готові проголосувати 23% виборців (19,2% від усіх опитаних), на другому місці партія «УДАР Віталія Кличка» - 17,9% (15,2%), далі йдуть ВО «Батьківщина» - 16,5% (13,9%), КПУ – 12,8% (10,8%).

За «Свободу» готові проголосувати 6% (4,9%), за партію «Україна – Вперед!» - 3,1% (2,6%), за партію «Наша Україна» - 1% (0,9%). Решта партій не набирає й одного відсотка голосів виборців.

Не братимуть участі у голосуванні - 11% опитаних, не визначились – 17,2% тих, хто планує піти на вибори.

При цьому О.Антипович зауважив, що за останній місяць дещо знизився рівень підтримки Партії регіонів з 26% до 23%, натомість зріс у КПУ - з 11% до 13%.

За його словами, також великий потенціал має партія "УДАР". Так, 13% опитаних, які вказали, що ще не визначилися, за яку партію голосуватимуть, відповідали, що найбільше шансів поборотися за їхні голоси має "УДАР", 12% з числа "невизначених" назвали Партію регіонів, 9% - "Батьківщину". А 22% "невизначених" відповіли, що за жодних обставин не підтримають Партію регіонів, 19% - «Нашу Україну», 18% - КПУ, 17% - «Батьківщину», найменше "невизначених" категорично висловилися щодо неможливості підтримки «УДАРу» - лише 3%.

Соціолог також зазначив, що лише 40% виборців вже остаточно визначились у питанні підтримки партій, ще 27% сказали, що, скоріше за все, їхній вибір не зміниться.

Серед виборців найвпевненіші у своєму виборі прихильники Партії регіонів, ВО «Свобода», «Батьківщина» та КПУ, натомість менш впевнені прихильники «УДАРу» та партії "Україна – Вперед!" - майже 30% з них допускають, що можуть змінити симпатії.

О.Антипович звернув увагу, що присутність лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко у списку партії могла б суттєво підвищити рейтинг партії. Згідно з даними опитування, чверть респондентів вказали, що, швидше за все, проголосували б за партію, якби Ю.Тимошенко очолювала її виборчий список.

Експерт соціологічної групи «Рейтинг» Ігор Тищенко зауважив, що на сьогодні перетікання голосів відбувається в групах опозиція - влада. Так, при зниженні рейтингу Партії регіонів він зростає в КПУ, так само при зниженні рейтингу "Батькивщини" збільшується підтримка «УДАРу» та "Свободи".

На думку експерта, нині важко прогнозувати результати на виборах конкретних партій, але можна говорити, що опозиційні партії – «Батьківщину», «УДАР», «Свободу» - загалом підтримають понад 40% виборців, в той час як Партію регіонів та КПУ - 36%.

Соціолог зауважив, що, за даними опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку жовтня 2012 року, то 50% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 31% – скоріше взяли б участь. Найвищий рівень мобілізації фіксується в Центрі, на Сході та Заході країни. Серед прихильників партій найбільшу готовність брати участь у голосуванні висловили симпатики Партії регіонів та ВО «Свобода». Найнижча готовність – серед «невизначених» та прихильників партії «Україна – Вперед!».

Опитування проводилось з 25 вересня по 5 жовтня в всіх областях України та АР Крим. Опитано 2 тисячі респондентів. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитуванням (face of face). Похибка опитування – 2,2%.