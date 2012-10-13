ЦВК оголосила друге попереджання "Батьківщині" та перше - "УДАРу"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені на засіданні ЦВК на підставі встановлених судами фактів порушень.

Зокрема, партія "УДАР" отримала попередження за розповсюдження в Криму друкованої агітаційної продукції без вихідних даних, цей факт був встановлений Окружним адміністративним судом Крим.

"Постанова суду набрала чинності 1 жовтня", - повідомив член ЦВК Олександр Чупахін.

Партія "Батьківщина" отримала попередження на підставі рішення Окружного адміністративного суду АРК від 27 вересня. Зокрема, суд встановив, що порушенням є розміщення плакатів без вихідних даних на білбордах у Севастополі.