ЦВК оголосила друге попереджання "Батьківщині" та перше - "УДАРу"
07:44, 13 жовтня 2012Політика
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Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередження політичній партії "Батьківщина" та перше - партії "УДАР Віталія Кличка" за порушення виборчого законодавства під час проведення агітації в Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені на засіданні ЦВК на підставі встановлених судами фактів порушень.
Зокрема, партія "УДАР" отримала попередження за розповсюдження в Криму друкованої агітаційної продукції без вихідних даних, цей факт був встановлений Окружним адміністративним судом Крим.
"Постанова суду набрала чинності 1 жовтня", - повідомив член ЦВК Олександр Чупахін.
Партія "Батьківщина" отримала попередження на підставі рішення Окружного адміністративного суду АРК від 27 вересня. Зокрема, суд встановив, що порушенням є розміщення плакатів без вихідних даних на білбордах у Севастополі.
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