У Чернігові відзначили День українського козацтва

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах взяли участь представники міської влади та громадських організацій, політичних партій, козацьких товариств. Всього понад 100 учасників. Примітно, що святкування відбулося без будь-якої партійної символіки, тільки з використанням державних прапорів.

Голова обласної козацької ради Олександр Мужук у своєму виступі підкреслив, що на Чернігівщині діють 14 козацьких товариств і діяльність багатьох з них не обмежується тільки культурною складовою. Крім того, він зазначив, що наразі козацькі товариства працюють як громадські організації, хоча, на його переконання, необхідно розширити повноваження козаків й узаконити їхній статус, прийнявши відповідний закон.

«Я звертаюся до всіх кандидатів у народні депутати. Це наш вам козацький наказ», - наголосив О.Мужук.

Капела бандуристів імені Остапа Вересая під час мітингу виконала кілька творів, у тому числі Державний Гімн України та Гімн Чернігова.