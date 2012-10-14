«УДАР» поскаржиться до ЦВК на антирекламу від ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник центрального штабу партії Віталій Ковальчук сьогодні на брифінгу, коментуючи рекламу Партії регіонів, яка нещодавно з’явилась в ЗМІ, де чоловік розмірковує на фоні Партії регіонів, чи варто голосувати за політичну силу Віталія Кличка.

Сам В.Кличко висловив думку, що така реклама свідчить про те, що влада його боїться. «Нас бояться, на нас тиснуть», - сказав В.Кличко.

За його словами, влада бачить, що люди підтримують «УДАР», вірять йому і готові віддати свої голоси, тому влада робить все можливе, щоб протистояти цьому, включаючи тиск та погрози.

«Антиреклама означає те, що ми комусь дуже заважаємо і люди все бачать», - сказав В.Кличко, підкресливши, що подібні речі не спрацьовували і не будуть спрацьовувати.