«Свобода» нікого зі списку не виключила

Таке рішення прийняв з'їзд партії ВО "Свобода", який проходив у Будинку кіно в Києві, пише Gazeta.ua.

Представники всіх обласних організацій партії відзвітували про перебіг виборчої кампанії. Олег Тягнибок запитував у кожного виступаючого, чи є кандидати на "виліт", але навіть єдиного запропонованого "кандидата" з Полтави виключати не стали.

"Є одна кандидатура по Полтаві. Якщо виключати одну людину – це створить прецедент. Я думав, що у нас більше кандидатур. Але якщо у нас більш немає "кандидатів на виліт", то давайте не створювати преценденту, і ні за що не голосуватимемо", - наголосив Тягнибок.

Проти цього висловилася представник львівської організації Ірина Фаріон, але рішення, все-таки, підтримали.

Крім того, з'їзд вирішив не знімати жодного кандидата в народні депутати по мажоритарних округах.

