Син Костусєва дарує виборцям в Одесі цибулю й картоплю

Про це повідомляють самі одесити в соцмережах, передає сайт «Главное».

«Рівно о 8.30 (це в неділю!) пролунав дзвінок у двері й група молодих людей (маман вважає їх дуже красивыми:-), видали старенькій подарунок від Льоші Гончаренка (кандидата в депутати по її округу) - пакет картоплі й цибулі!:-)) Маман у повному захваті!:-))», - розповідають одесити в Facebook.

О.Гончаренко в Одесі балотується по 133-у виборчому округу. Нагадаємо, його батько – Олексій Костусєв – Одеський міський голова.До пайка від О.Гончаренка входить 10 кг картоплі й 5 кг цибулі.