Син Костусєва дарує виборцям в Одесі цибулю й картоплю
12:10, 15 жовтня 2012Політика
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Представники кандидата в народні депутати України від Партії регіонів Олексія Гончаренка дарують виборцям в Одесі картоплю і цибулю.
пайки Костусєва, фото Фейсбук
Про це повідомляють самі одесити в соцмережах, передає сайт «Главное».
«Рівно о 8.30 (це в неділю!) пролунав дзвінок у двері й група молодих людей (маман вважає їх дуже красивыми:-), видали старенькій подарунок від Льоші Гончаренка (кандидата в депутати по її округу) - пакет картоплі й цибулі!:-)) Маман у повному захваті!:-))», - розповідають одесити в Facebook.
пайки Костусєва, фото Фейсбук
О.Гончаренко в Одесі балотується по 133-у виборчому округу. Нагадаємо, його батько – Олексій Костусєв – Одеський міський голова.До пайка від О.Гончаренка входить 10 кг картоплі й 5 кг цибулі.
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