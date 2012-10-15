Литвин не хоче, щоб журналісти стрибали йому на голову

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин витупає проти позбавлення журналістів акредитації, але не схвалює розвішування ними плакатів в сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації, коли комітету ВР з питань свободи слова та інформації пропонувалося розглянути питання про можливість позбавлення акредитації на наступну сесію журналістів «Української правди» Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. «Я абсолютно проти того, щоб позбавляти журналістів акредитації», - наголосив В.Литвин. При цьому він додав: «Я за те, щоб ми всі дотримувались певних правил співіснування. Я думаю, що можна свою позицію висловити у будь-який спосіб, але якщо у нас кожен буде приходити із своїми плакатами, із своїми наметами в сесійну залу, ви прекрасно розумієте в що ми її перетворимо, більше того хочу сказати, в що ми її уже перетворили і наслідувати не найкращі приклади народних депутатів України не потрібно було».

В.Литвин вважає, що профільному комітету необхідно було прийняти «спокійне, зважене рішення і вказати, що це не є такою величезною перепоною, яка б не дозволяла журналісту виконувати свої професійні обов’язки, але не займатися політикою».

В Литвин звинуватив голову комітету ВР Юрія Стеця в намаганні попіаритися. «А це намагання попіаритися і відразу викинути все в пресу замість того, щоб спокійно розібратися і дати рішення комітету, а рішення комітету мало бути, на мій погляд, таке – ми просимо шановних колег дотримуватись правил відповідних і водночас не бачимо жодних перешкод для діяльності будь-якого видання, будь-якого журналіста, який хоче висвітлювати парламентську діяльність», - зазначив В.Литвин.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що в Румунії журналіст стрибнув з ложі преси на голови депутатів, В.Литвин сказав: «Я б дуже не хотів, щоб хтось повторив цю практику в українському варіанті».

10 жовтня у коментарі УНІАН голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Ю.Стець назвав нонсенсом звернення Апарату Верховної Ради до даного комітету щодо вирішення питання про позбавлення журналістів “Української правди” С.Лещенка та М.Найєма акредитації для висвітлення роботи парламенту.

За інформацією «Української правди», на виконання доручення керівника Апарату Верховної Ради прес-служба розглянула лист коменданта охорони “щодо інциденту, що стався 2 жовтня - під час проведення пленарних засідань парламенту представники 3MI, акредитованих при Верховній Раді України, - Лещенко С.А. та Найєм М. розмістили плакат у ложі преси на балконі сесійної зали”.