Третьяков: Демократична більшість не допустить переписування Конституції під Президента

Про це в інтерв'ю «Газеті київській» заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков. За словами політика, саме на виборах-2012 вирішується питання: чи отримають Президент і Партія регіонів довічне правління?





«Головна небезпека для долі країни в тому, що у регіоналів є так званий «План 300» - зібрати конституційну більшість в 300 депутатів і змінити Основний закон, - розповів Третьяков. - Це робиться для того, щоб президент обирався не прямим голосуванням, а в залі Верховної Ради»

Таким чином, за словами політика, народ хочуть позбавити конституційного права обирати свого президента, передавши цю функцію групі слухняних «тушок».

«У парламенті ми разом з однодумцями з «УДАРу»та Об'єднаної опозиції, сильними опозиційними мажоритарниками сформуємо демократичну більшість, яка перекриє шлях для переписування Конституції під нинішнього Президента», - заявляє опозиційний депутат.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.