МОЗ: Німецькі лікарі радять Тимошенко більше рухатися

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

14 жовтня до ЦКЛ «Укрзалізниці» прибули лікарі клініки «Шаріте» - голова правління Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та Аннет Райсхауер, які оглянули Ю.Тимошенко, а також спільно з українськими медиками визначилися щодо подальших реабілітаційних заходів. Зокрема, спільно було прийнято рішення про продовження терапії.

За словами К.Айнхойпля, лікарям вдалося досягти успіхів у процесі реабілітації Ю.Тимошенко. Він відзначив розширення рухової активності пацієнтки та зниження больової симптоматики.

Крім того, за участю німецьких колег пацієнтці було проведено низку планових медичних досліджень.

Представники клініки «Шаріте» спільно з українськими лікарями прийшли до висновку про необхідність виключення з процесу реабілітації пацієнтки низки терапевтичних процедур та зазначили про необхідність збільшення рухового режиму.

Під час спілкування з представниками ЗМІ, за підсумками спільного обговорення з німецькими лікарями результатів реабілітаційних процедур, перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко заявила, що співпраця українських та німецьких медиків має конструктивний характер.

К.Айнхойпль, у свою чергу, подякував українським колегам за належне виконання всіх рекомендацій німецьких лікарів.

На уточнюючі запитання представників ЗМІ щодо можливості Ю.Тимошенко бути присутньою на судовому засіданні керівник берлінської клініки зазначив, що це питання лежить у правовому, а не у медичному полі.

Письмові рекомендації щодо подальшої терапії Ю.Тимошенко німецькими фахівцями не складалися, йдеться у повідомленні МОЗ України.