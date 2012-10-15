ЦВК скасувала реєстрацію 32 мажоритарників Кличка

21:25, 15 жовтня 2012
Політика
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Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію 32 кандидатів у депутати, які балотувалися від партії "УДАР" до Верховної Ради України в одномандатних виборчих округах.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК за результатом розгляду заяви партії "УДАР" про ухвалене на своєму з'їзді рішення про зняття своїх кандидатів з перегонів.

Зокрема, ЦВК скасувала реєстрацію висуванців партії "УДАР" у одномандатних виборчих округах - № 13, 15, 17, 24, 62, 64, 88, 92, 93, 94, 121, 122, 124,141, 147, 152, 153,156, 157, 161, 162, 168, 169,173, 177, 180,182, 196, 200, 208, 218 та 219.

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Згідно з рішенням ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів. Таким чином, станом на 15 жовтня з виборчої кампанії вибули 356 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 321 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України, 32 – за рішенням з'їзду політичної сили та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 765 кандидатів.

Згідно з законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК з заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.

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