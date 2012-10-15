ЦВК скасувала реєстрацію 32 мажоритарників Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК за результатом розгляду заяви партії "УДАР" про ухвалене на своєму з'їзді рішення про зняття своїх кандидатів з перегонів.

Зокрема, ЦВК скасувала реєстрацію висуванців партії "УДАР" у одномандатних виборчих округах - № 13, 15, 17, 24, 62, 64, 88, 92, 93, 94, 121, 122, 124,141, 147, 152, 153,156, 157, 161, 162, 168, 169,173, 177, 180,182, 196, 200, 208, 218 та 219.

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Згідно з рішенням ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів. Таким чином, станом на 15 жовтня з виборчої кампанії вибули 356 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 321 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України, 32 – за рішенням з'їзду політичної сили та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 765 кандидатів.

Згідно з законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК з заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.