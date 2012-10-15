"Собор" пропонує створити україноцентристську політсилу

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники першої п‘ятірки виборчого списку «Собору» - екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко та історик і політолог Олександр Палій.

За їхніми словами, сьогодні в Україні багато зневірених виборців, яким не байдужа подальша доля України.

«Головний висновок, який ми для себе зробили, це те, що десь приблизно четверта частина мінімум громадян України – і це підтверджують не тільки наші спостереження, а й соціологічні дослідження – хоче мати в Україні україноцентристську політичну силу, для якої Україна - це не просто територія, не просто місце для проживання, а саме Українська держава, яка дбає про права українців. Ми зараз поставили перед собою просту мету – зробити все належне, щоб згуртувати оцих 25% українців, які є й україномовними, і неукраїномовними, але для яких Україна є головною метою їхнього життя», - наголосив В.Огризко.

За його словами, найближчим часом планується офіційно озвучити ініціативу про створення правоцентристського, демократичного, патріотичного фронту, і до роботи можуть долучитися як опозиційні партії, так і громадські діячі.

В.Огризко пояснив, що «Собору» довелося відкликати виборчий список з реєстрації для того, щоб надати можливість Об’єднаній опозиції «Батьківщина», партії «УДАР» та ВР «Свобода» набрати більше голосів на виборах.

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«Це рішення, мені здається, є унікальним у політичній історії сучасної України. Ще жодного разу партія не робила таких кроків. Таке відбулося, бо у громадському списку «Собору» зібралися відповідальні люди, які справді хочуть привнести в українську політику нову якість – правдивість, чесність, відповідальність…», - зазначив В.Огризко.

«У нас немає паніки, немає занепадницьких настроїв. Ми чітко знаємо, що ми хочемо, і ми це зробимо», - сказав він.

На переконання В.Огризка, якщо роботу з формування єдиної україноцентристської сили розпочати невідкладно, то наступні вибори будуть для неї успішними.

«Тому, власне, ми закликаємо всі проукраїнські демократичні сили, які на цих виборах, на жаль, скоріш за все, не зможуть реалізувати свого права бути представленими у парламенті повною мірою, згуртуватися і почати складну дуже потрібну для нашого суспільства роботу. Ми віримо, що наступні парламентські вибори будуть, безумовно, за нами», - сказав він.

У свою чергу О.Палій закликав виборців не бути пасивними, відмовитись від «противсіхства» і взяти участь у голосуванні, підтримавши представників опозиційних сил.

«Треба йти і все ж таки показати, що господарем в Україні є наш український народ. Треба чатувати і розуміти, що якщо ми виберемо нинішню владу, то не факт, що нам через 5 років дадуть можливість когось обирати», - заявив О.Палій.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня на з‘їзді Українська платформа «Собор» вирішила відкликати своїх кандидатів у народні депутати, що балотуються за списком у багатомандатному виборчому окрузі.

Водночас кандидати-мажоритарники продовжуватимуть участь у виборчій кампанії.

Делегати з’їзду закликали українців голосувати за інші опозиційні сили та кандидатів УП «Собор» в одномандатних округах.