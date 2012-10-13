Партія «Собор» зняла з виборів 59 своїх кандидатів

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Українська платформа «Собор», таке рішення було ухвалене сьогодні у Києві на ХІХ з‘їзді партії.

Водночас кандидати-мажоритарники продовжуватимуть участь у виборчій кампанії.

Делегати з’їзду закликали українців голосувати за інші опозиційні сили та кандидатів УП «Собор» в одномандатних округах.

У заяві делегатів з’їзду нагадується, що «Українська платформа «Собор» на початку виборчої кампанії зобов‘язалася відкликати свій виборчий список (у ньому - 59 прізвищ -УНІАН), якщо станом на День Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, дані соціологічних опитувань не гарантуватимуть партії подолання виборчого бар‘єру.

«Ми вважаємо таке рішення єдино правильним в умовах, що склалися. Ми упевнені: головне, що вирізняє справжніх державних діячів від політиканів і політичних лихварів, – це їхня відповідальність перед країною і народом. І ми віримо, що наш народ обов‘язково зрозуміє і оцінить цю позицію. Це рішення дозволить уникнути розпорошення і перетікання голосів на користь Партії регіонів та її сателітів. Адже голос навіть одного депутата може бути вирішальним при протягуванні владою так званих конституційної та інших антинародних реформ, які загрожують самому існуванню України», наголосили делегати партійного з’їзду.

Українська платформа «Собор» наголошує, що не ідеалізує опозиційні партії. Проте, є відповідальність політичного моменту з точки зору інтересів українського народу.

Разом з тим партія має намір посилити боротьбу на шляху утвердження національних інтересів України та її демократичних засад. «Цьому допоможуть наші гідні кандидати-мажоритарники, які мають хороші шанси перемогти представників влади і «тушок» на своїх округах», сказано у заяві.

УП «Собор» закликає всіх громадян і державницькі політичні сили виявити патріотизм та відповідальність і максимально одностайно підтримати на фінальній стадії виборчої кампанії саме тих кандидатів-мажоритарників, які не є явними або прихованими представниками режиму, та мають найбільші шанси перемогти в своїх округах.

Своєю головною метою «Собор» бачить створення максимально широкого україноцентричного патріотичного фронту, який об’єднає громадян як на Заході, так і на Сході нашої держави.