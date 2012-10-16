"Свобода" закликає ЗМІ не брати участь у брудних провокаціях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода», зазначивши, що 15 жовтня 2012 року у стрічках новин деяких Інтернет-видань України з’явилася заява нібито від імені В.Кличка та О.Тягнибока зі звинуваченнями на адресу одного з лідерів Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка.

«Свобода» розцінює розміщення подібних публікацій «як чергову хвилю інформаційної війни без правил, яку веде режим Януковича проти української опозиції та українського народу».

«Заявляємо, що «Свобода» дотримується всіх домовленостей із нашим партнером – ВО «Батьківщина». Закликаємо українські ЗМІ не брати участі в брудних іграх влади проти опозиції. Черговий сплеск інформаційної «локшини» свідчить про панічний страх режиму перед втратою влади та неминучою відповідальністю за свої злочини перед нацією та державою», - йдеться в повідомленні.

«Влада докладає всіх зусиль, щоби дезорієнтувати українців, посіяти в них зневіру, сумніви, недовіру. На жаль, деякі ЗМІ вже не вперше йдуть на поводу влади. Відтак, напередодні практично ті ж ЗМІ, що й сьогодні, без долі сумніву опублікували фальшиву новину про нібито гучну «заяву» О.Тягнибока та В.Кличка, безсоромно занижували відомості про кількість українців, що вийшли на Марш Боротьби в Києві. Вочевидь, режим боїться, що українці знову здатні вийти на вулиці та новий Майдан, аби винести свій вирок антиукраїнській владі. Тож вчора влада через ЗМІ так старанно тиражувала інформацію про малочисельність Маршу Боротьби УПА, хоча, за найскромнішими підрахунками, центральними вулицями Києва пройшло понад 30 тисяч українців. Саме тому Банкова сіє зерна зневіри в силі, яка здатна реально протистояти українофобському режиму», - наголошує ВО «Свобода».

«Ще раз вертаємось до ЗМІ із закликом не лише дотримуватися професійних стандартів у діяльності, але й у цей складний час не боятись демонструвати свою громадянську позицію», - наголошує прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, на адреси ЗМІ електронною поштою нібито від прес-служби «УДАРу» надійшов лист з гіперпосиланням на інтернет-сторінку, яка була майже ідентична офіційному сайту «УДАРу», на якій було розміщено нібито спільну заяву В.Кличка та О.Тягнибока зі звинуваченнями на адресу А.Яценюка.

Керівник Інформаційного департаменту партії «УДАР» Оксана Зінов’єва повідомила, що в Інтернеті створено фальшивий сайт партії «УДАР», на якому розміщено провокаційну заяву від нібито В.Кличка і О.Тягнибока.

Вона зазначила, що адреса справжнього офіційного сайту «УДАРу» - http://klichko.org

Адреса сайту, на якому була розміщена фальшива заява нібито В.Кличка та О.Тягнибока: http://www.udar-klichko.com

«Люди явно готувалися. Повністю скопійовано дизайн нашого офіційного сайту», - підкреслила О.Зінов’єва

«Ми вважаємо, що ця інформація не випадково з’явилась як раз у день з'їзду Об'єднаної опозиції. Зроблено це з метою посварити та роз’єднати опозиційні сили і зірвати домовленості про єдиних кандидатів по мажоритарних округах», - заявила О.Зінов'єва/

На цю тему: Фальшивий сайт «УДАРу» опублікував провокаційну заяву нібито Кличка і Тягнибока

«Заявляємо, що «Свобода» дотримується всіх домовленостей із нашим партнером – ВО «Батьківщина». Закликаємо українські ЗМІ не брати участі в брудних іграх влади проти опозиції. Черговий сплеск інформаційної «локшини» свідчить про панічний страх режиму перед втратою влади та неминучою відповідальністю за свої злочини перед нацією та державою», - йдеться в повідомленні.

«Ще раз вертаємось до ЗМІ із закликом не лише дотримуватися професійних стандартів у діяльності, але й у цей складний час не боятись демонструвати свою громадянську позицію», - наголошує прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода».