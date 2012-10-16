У Женеві червоною фарбою облили російську православну церкву

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на швейцарську газету 20 Minutes.

Вандали облили червоною фарбою стіни храму, а також зробили на стінах і на тротуарі перед входом до нього написи "Влада-вбивця", "Солідарність з революціонерами", "Соціальний світ - це корупція".

Як пише газета, інцидент стався в ніч на понеділок, проте громадськості про це стало відомо лише наступного дня. За даними ЗМІ Швейцарії, поки поліцейські нікого не затримали у справі про осквернення російської церкви.