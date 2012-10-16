"Месник" спробував підпалити церкву під Києвом

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, по лінії "102" надійшло повідомлення від 69-річної жительки села, яка розповіла, що на її мобільний зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що поблизу місцевої церкви він залишив для неї «подарунок» і щоб вона викликала МНС.

Також невідомий зателефонував настоятелю храму і спокійним голосом повідомив: «Зі мною не розрахувались, я вірю в Бога і залишив подарунок. Викликайте МНС». Настоятель не розгубився і повідомив про дзвінок дільничному інспектору міліції.

Коли за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, дільничний, який вже працював на місці, виявив поліетиленовий пакет чорного кольору з різким запахом розчинника, на якому був прикріплений аркуш паперу з друкованим зверненням. Саморобний запальний пристрій експерти демонтували та привели в безпечний стан на місці. Зразки речовини вилучили та направили експертизу. Ніхто з людей не постраждав.

Священик правоохоронцям розповів, що між ним та прихожанами ніколи не виникало будь-яких конфліктів.

Слідчими Києво-Святошинського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особа, причетна до виготовлення пристрою, встановлюється.