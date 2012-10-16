Хорошковський припускає, що Януковичу не раді в ЄС через вибіркове правосуддя

Перший віце-прем'єр України Валерій Хорошковський визнає зв'язок між наявністю вибіркового правосуддя в Україні і скороченням контактів її керівництва з Європейським Союзом.

Як повідомляє DW, про це В.Хорошковський сказав в інтерв'ю радіостанції в рамках свого робочого візиту до Берліна 15 жовтня, де він провів переговори з віце-канцлером ФРН, міністром економіки Філіпом Реслером, розмовляв з депутатами Бундестагу і представниками німецьких ділових кіл.

Зокрема, відповідаючи на запитання: «Президент України Віктор Янукович вже більше року не був в жодній з країн Європейського Союзу. У чому причина? Натягнутість у відносинах між Брюсселем і Києвом?», В.Хорошковський сказав: «Я не відповідаю за зовнішньополітичний вектор, тому мені досить складно говорити про причини. Думаю, що тут є певні питання, пов'язані з тими претензіями і проблемами, які звучать на кожній з наших зустрічей. Це, зокрема, питання, пов'язані з нашим виборчим правосуддям, про які я і сьогодні чув від своїх німецьких колег».

Водночас, за його словами, відповіді з боку України симетричні цим запитанням. «Ми говоримо про те, що за усієї важливості кожної конкретної справи все ж більш правильно було б розв’язувати такі проблеми інституційно, тобто під час зміни законодавства. 19 листопада розпочнеться робота з адаптації українського Кримінального процесуального кодексу, вже прийнято нові редакції законів про адвокатуру і прокуратуру. Це сильні відповіді».